An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am späten Vormittag zu 2947,01 US-Dollar (gut 2818 Euro) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Nach einem kleineren Rücksetzte gegen Ende 2024 befindet sich der Goldpreis seit Jahresbeginn wieder im Höhenflug. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall um mehr als 300 Dollar je Unze verteuert. Auf Sicht von zwölf Monaten ging es sogar um gut 900 Dollar nach oben.