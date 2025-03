Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zog der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Rohstoffbörse in London bis auf gut 3.045 US-Dollar an. Zuletzt lag er etwas darunter. Erst am Freitag hatte er die runde Marke von 3.000 Dollar überwunden. «Die weltweit gestiegene Unsicherheit lässt den Goldpreis ein Rekordhoch nach dem anderen erklimmen», schrieben die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.