Eine Öffnung der Strasse von Hormus würde die Ölpreise drücken. Damit sinkt auch die Erwartung, dass die grossen Notenbanken die Leitzinsen gegen eine zu hohe Inflation anheben. Die Zinsentwicklung spielt eine wichtige Rolle beim Goldpreis. Weil dieser keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf weniger hohe Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall.