Das Beschäftigungswachstum in den USA hat sich im Juni deutlich verlangsamt. Das deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt trotz Anzeichen von Stärke in den vergangenen Monaten weiterhin vor Herausforderungen steht. Die Daten verringern den Druck auf die Fed, die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung im Juli anzuheben. Erwartungen steigender Finanzierungskosten belasteten das zinslose Gold zuletzt.