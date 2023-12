Am Morgen wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2084 US-Dollar gehandelt und damit etwa sieben Dollar höher als am Vortag. Seit mittlerweile fünf Handelstagen geht es mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall um etwa 50 Dollar verteuert.