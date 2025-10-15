«Diese Rallye ist auch zu einem Momentum-Handel geworden, bei dem Händler einfach einsteigen, um den ihnen enteilenden Preisen hinterherzujagen», sagte Analyst Simpson. Im Sog des Goldes legte auch Silber um 0,3 Prozent auf 51,60 Dollar zu, nachdem es am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte. Platin und Palladium verteuerten sich ebenfalls.