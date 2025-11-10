Am Morgen wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London 4077 Dollar gezahlt und damit etwa 76 Dollar mehr als am Freitag. Nachdem sich der Goldpreis in den vergangenen Handelstagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne bewegt hatte, ist dies der erste grössere Preissprung seit dem Rekordhoch, das am 20. Oktober bei 4.381 Dollar je Unze erreicht worden war.