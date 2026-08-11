Die Zahlen könnten neue Hinweise darauf liefern, wie gross die Bereitschaft der Federal Reserve zu einer Zinserhöhung ist. Das Edelmetall verteuerte sich am Dienstag um bis zu 1 Prozent auf zeitweise 4435 Dollar. An den beiden vorherigen Sitzungen hatte der Gold-Kassapreis insgesamt 3,6 Prozent zugelegt.
Der Anstieg über den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt am Montag löste Käufe charttechnisch agierender Investoren aus. In den vergangenen Wochen waren bei Kursrückgängen Schnäppchenjäger auf den Plan getreten. Börsengehandelte Goldfonds in China hatten Zuflüsse verzeichnet.
«Die komplizierten Faktoren rund um Gold beginnen sich endlich zusammenzufügen und verleihen dieser Erholung die Konturen eines frühen Übergangs in einen neuen Zyklus», sagte Hebe Chen, Analystin bei Vantage Markets in Melbourne.
«Nachdem Gold seit März in einer Abwärtsspirale gefangen war, beginnt es nun, sich aus diesem Muster zu lösen», sagte sie. «Noch wichtiger ist, dass die Fähigkeit des Goldpreises, zusammen mit höheren Ölpreisen und einem stärkeren Dollar zu steigen, darauf hindeutet, dass Händler beginnen, Gold aus einer anderen Perspektive zu bewerten.»
Die US-Verbraucherpreise dürften laut einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen im Juli 0,1 Prozent gestiegen sein, nachdem sie im Vormonat um 0,4 Prozent gesunken und damit erstmals seit sechs Jahren nachgegeben hatten. Die Zahlen des amerikanischen Bureau of Labor Statistics werden am Mittwoch vorgelegt.
Die Kerninflation ohne Kraftstoffe und Lebensmittel dürfte gegenüber dem Vormonat bei 0,2 Prozent gelegen haben und im Jahresvergleich bei 2,5 Prozent. Das wäre der geringste jährliche Preiszuwachs seit Februar.
Die Chefin der Cleveland Fed sagte, möglicherweise seien mehrere Zinserhöhungen erforderlich, um die Inflation auf das 2%-Ziel der Zentralbank zu senken. Beth Hammack gehörte zu den drei Fed-Notenbankern, die im vergangenen Monat gegen die Entscheidung stimmten, die Leitzinsen unverändert zu lassen.
Trotz der jüngsten Erholung liegt der Goldpreis noch etwa 17 Prozent unter dem Niveau vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar.
(Bloomberg)