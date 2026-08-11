«Nachdem Gold seit März in einer Abwärtsspirale gefangen war, beginnt es nun, sich aus diesem Muster zu lösen», sagte sie. «Noch wichtiger ist, dass die Fähigkeit des Goldpreises, zusammen mit höheren Ölpreisen und einem stärkeren Dollar zu steigen, darauf hindeutet, dass Händler beginnen, Gold aus einer anderen Perspektive zu bewerten.»