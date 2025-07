Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London für 3.353 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich hatte der Goldpreis den höchsten Stand seit einer Woche erreicht. Damit rückt auch das Ende April erreichte Rekordhoch bei gut 3.500 Dollar wieder ein Stück näher.