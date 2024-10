An der Börse in London kletterte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zeitweise bis auf 2647 US-Dollar, nachdem die Notierung am Vorabend bei etwa 2.630 Dollar gelegen hatte. Der Goldpreis knüpfte an die Kursgewinne vom Vortag an und bewegte sich weiter in Richtung Rekordhoch, das Ende September bei 2685 Dollar erreicht worden war.