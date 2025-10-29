Am Markt wurde die jüngste Erholung beim Goldpreis mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA erklärt. Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend wird fest damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Darüber hinaus rechnet der Markt auch im Dezember fest mit einer Zinssenkung in den USA.