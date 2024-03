Am Morgen stand der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bei 2161 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Seit mittlerweile drei Handelstagen in Folge hat die Notierung für das Edelmetall jeweils ein Rekordhoch erreicht. Wichtige Preistreiber sind die Spekulation auf sinkende Zinsen und die Goldkäufe von Zentralbanken.