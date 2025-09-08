Am Montag kostete eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise 3.617,17 US-Dollar und damit so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung einen Rekordwert bei 3.082,81 Euro. Seit Beginn des Monats befindet sich der Goldpreis im Höhenflug. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa fünf Prozent an Wert gewonnen, wobei die Notierung immer wieder Rekordmarken erreichte. Seit dem Jahreswechsel ist der Goldpreis inzwischen um rund 1.000 Dollar gestiegen. Als stärkster Preistreiber gilt zuletzt die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA. Schwache Arbeitsmarktberichte aus den USA hatten die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September noch einmal verstärkt.