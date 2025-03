Beste Performance

Gold gehört in diesem Jahr mit einem Plus von über 14 Prozent seit Jahresbeginn zu den am besten performenden Anlagen. Erst am vergangenen Freitag erreichte der Goldpreis ein neues Allzeithoch und übersprang erstmals die Marke von 3’000 Dollar pro Feinunze. Zuletzt hatte der Goldpreis im August 2020 die Marke von 2’000 Dollar pro Feinunze überschritten - ausgelöst durch eine pandemiebedingte Nachfragesteigerung, wie die UBS schreibt.