Die wichtigsten Treiber für den Goldpreis wie etwa Handelsspannungen, Schuldensorgen und ein schwaches Wirtschaftswachstum dürften bestehen bleiben und das Edelmetall in den kommenden Monaten weiter stützen, sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo am Montag. Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit. Gold verteuerte sich um bis zu 0,6 Prozent auf 3328 Dollar je Feinunze.