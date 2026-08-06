In der Nacht auf Donnerstag kostete eine Feinunze Gold (rund 31,1 Gramm) erstmals seit Mitte Juni mehr als 4300 US-Dollar. Das Niveau konnte der Goldpreis zwar nicht ganz halten, lag aber am Vormittag mit 4260 Dollar immer noch auf dem erhöhten Niveau vom Vorabend. Am Mittwoch hatte sich Gold wegen nachlassender Spekulationen auf höhere Zinsen um mehr als vier Prozent verteuert. Damit baute es das Plus der vergangenen Tage und Wochen aus. Seit dem Jahrestief von 3943 Dollar Ende Juni legte der Goldpreis um knapp acht Prozent zu. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch deutlich weniger als Ende Januar.