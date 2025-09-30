Ein weiterer Kurstreiber sind die Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) am vergangenen Wochenende. Dieser will der Ukraine mithilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Dies schürte die Angst unter den Marktteilnehmern, wonach die Eigentumsverhältnisse und die Rechtssicherheit bei Vermögensanlagen nicht mehr gewährleistet seien. Diese Befürchtung hat damit neue Nahrung erhalten, nachdem verschiedene Zentralbanken wie diejenige aus China in den letzten Jahren bereits verstärkt in Goldreserven investiert haben, um das Zentralbankgeld besser zu schützen. Dieser Trend dürfte in den nächsten Jahren anhalten und die Nachfrage nach Edelmetallen stützen.