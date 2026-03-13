Der Goldhandel über das wichtige Drehkreuz Dubai ist Insidern zufolge mit der Wiederaufnahme einiger Flüge in dieser Woche langsam wieder in Gang gekommen. So habe physisches Gold wieder transportiert werden können, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Dubai ist ein zentraler Umschlagplatz für Goldtransporte in die Schweiz, nach Hongkong und Indien. Die Lieferungen von und nach Dubai waren seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran am 28. Februar stark beeinträchtigt, da viele Flüge im Nahen Osten gestrichen wurden.
Der Flugverkehr bleibt jedoch eingeschränkt. Daten von FlightRadar24 zeigten, dass das Flugaufkommen in Dubai nur 37 Prozent des sonst üblichen betrug. Da Gold aus Sicherheitsgründen fast ausschliesslich per Flugzeug transportiert wird, treibt das knappe Angebot an Luftfrachtraum die Kosten für Versicherungen und Bodentransporte in die Höhe, wie einer der Insider berichtete.