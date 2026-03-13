Der Goldhandel über das wichtige Drehkreuz Dubai ist Insidern zufolge ‌mit ⁠der Wiederaufnahme einiger Flüge in dieser Woche ⁠langsam wieder in Gang gekommen. So habe physisches Gold ‌wieder transportiert werden können, sagten drei ‌mit der Angelegenheit ​vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Dubai ist ein zentraler Umschlagplatz für Goldtransporte in die Schweiz, nach Hongkong und Indien. Die Lieferungen ‌von und nach Dubai waren seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen ​den Iran am 28. Februar stark ​beeinträchtigt, da viele Flüge ​im Nahen Osten gestrichen wurden.