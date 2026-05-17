Sowohl bei Philoro als auch bei Degussa zeigen die Anleger eine bestimmte Vorliebe für das 20-Franken-Goldvreneli. Es stehe in der Rangfolge der Goldmünzen an erster Stelle und liege vor international bekannten Anlagemünzen wie Krügerrand aus Südafrika, Philharmoniker aus Österreich und Maple Leaf aus Kanada, teilt Philoro mit. Bei Degussa zählt das Goldvreneli ebenfalls zu den Klassikern sowie zu den meistverkauften Münzen, neben Krügerrand und Maple Leaf.