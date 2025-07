Swissmint für Münzhändler «nicht mehr praktikabel»

Dass bei Swissmint ein Durcheinander herrscht, ist in der Branche der Münzhändler kein Geheimnis. «Das Chaos war absehbar. Für diese grosse Nachfrage war die Auflage viel zu klein. So macht man die Kunden einfach nur hässig», sagt Pascal Kummer, CEO des Münzen- und Raritätenshops in Bern, zu Blick. Sein Betrieb kaufe seit rund zehn Jahren keine Münzen mehr bei der Swissmint – zu aufwendig, zu frustrierend. «Für uns Händler ist die Swissmint schlicht nicht mehr praktikabel.» Vereinzelt, etwa auf ausdrücklichen Kundenwunsch und zur Begutachtung an Messen, werde zwar noch ein Münzset gekauft – im Allgemeinen halte man sich aber bewusst fern. Entsprechend hat er am Dienstag gar nicht versucht, ein Goldvreneli zu kaufen.