Der Google-Chef sagte, am aktuellen Wendepunkt in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz spiele ein Tag Abstand keine Rolle. «Es geht um eine der tiefgreifendsten Technologien, an denen die Menschheit jemals arbeiten wird.» Sein Unternehmen habe seit Langem in Künstliche Intelligenz investiert, führende Modelle entwickelt und sie Milliarden Menschen zugänglich gemacht. «Das ist unsere Mission», sagte Pichai. Zugleich treiben Innovationen anderer Unternehmen Google zu besseren Leistungen an. «Innovation ist gut für alle und überall.»