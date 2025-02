Zürich als KI-Kompetenzzentrum

«Die Schweiz ist seit langem ein Zentrum für Spitzenforschung in der KI. Ich freue mich darauf, das Anthropic-Team in Zürich zu leiten und an der Weiterentwicklung von Claudes multimodalen Fähigkeiten zu arbeiten», sagt Houlsby. Zürich ist nach London (2023) und Dublin (2024) der dritte europäische Standort von Anthropic. Am 15. Oktober 2024 wurde die Anthropic Switzerland GmbH im Handelsregister eingetragen.