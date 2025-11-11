Auch Ökonomen sehen die Google-Pläne als gute Nachrichten für den zuletzt immer wieder kritisierten Standort Deutschland. «Fünf Milliarden über einige Jahre sind nun auf den ersten Blick kein Gamechanger», sagte Chefvolkswirt Carsten Brzeski von der Bank ING. Aber schon die Tatsache, dass Investitionen nach Deutschland kämen, sei positiv. «Bleibt nur zu hoffen, dass nicht zu viele Subventionen im Spiel sind und dass Google in einem besseren Zustand ist als Intel und es sich nicht noch anders überlegt - oder überlegen muss.» Trotz milliardenschwerer Subventionen hatte der US-Konzern Intel den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg abgeblasen.