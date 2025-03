Google hatte 2018 die Selbstverpflichtung abgegeben, keine KI für Waffensysteme zu liefern. Auslöser war Widerstand im Unternehmen gegen die Mitarbeit an einem Drohnenprogramm des US-Militärs. In den aktuellen Google-Grundsätzen zur Künstlichen Intelligenz steht allgemein, man wolle die KI mit «breit akzeptierten Prinzipien des internationalen Rechts und der Menschenrechte» in Einklang bringen.