Google-Dienste nicht mehr als Zwangskombination

Bislang verkaufte Google seinen Kartendienst Maps nur in Kombination mit dem App-Store Google Play und dem Sprachassistenten Google Assistant an Autobauer. «Diese Beschränkungen sind jetzt zugunsten einer grösseren Flexibilität und Auswahl für die Kundinnen und Kunden aufgehoben», sagte Mundt. Google habe zugesagt, vertragliche Beschränkungen für eine gemeinsame Verwendung der Kartendienste mit denen anderer Anbieter wie etwa Here, Mapbox oder TomTom aufzuheben. Daher werde das Verfahren eingestellt. Mit den Zugeständnissen wendete der US-Konzern eine Strafe ab.