Und das passiert auch: So wird derzeit beispielsweise in Winterthur ZH der ehemalige Hauptsitz der AXA-Versicherung aus den 1970er Jahren zu Wohnungen umfunktioniert. Auch die Fabrikhallen der ehemaligen Baumwollspinnerei in Kollbrunn ZH wurden zwei Jahre lang zu 35 Eigentumswohnungen umgebaut, so dass vor einem Jahr neues Leben einziehen konnte. Die Lofts mit Industrieflair sind heiss begehrt: Die Kaufpreise bewegten sich zwischen 450'000 und 1,58 Millionen Franken.