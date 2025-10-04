Ong Beng Seng wurde im Oktober 2024 in Singapur in einem Korruptionsskandal angeklagt und später zu einer Geldstrafe verurteilt. Laut dem Bloomberg Milliardärsindex verfügt er über ein Vermögen von rund 1,4 Milliarden Dollar. Gemeinsam mit seiner Frau Christina kontrolliert er den Hotel- und Immobilienkonzern Hotel Properties und hält zudem eine Mehrheitsbeteiligung am britischen Luxuslabel Mulberry.