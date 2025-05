Die Offenlegung kommt an einem guten Tag für Alphabet-Aktionäre. Die Aktie stieg am Mittwoch um bis zu 5,6 Prozent, nachdem Produktankündigungen signalisierten, dass sich das Unternehmen an das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) anpasst. Auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz am Dienstag kündigte Google an, dass es für alle US-Nutzer eine neue Registerkarte mit der Bezeichnung «KI-Modus» in der Suche einführen wird. Die Registerkarte ist ein Ort, an dem Nutzer direkt mit KI-Modellen interagieren können, ähnlich wie bei ChatGPT von OpenAI.