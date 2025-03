Wiz bietet Sicherheitssoftware an, die Bedrohungen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) in Echtzeit begegnen kann. Zu den Kunden gehören der Luxusgüter-Hersteller LVMH, die Investmentbank Morgan Stanley und der Autobauer BMW. Mit der Übernahme will Google seine Cloud-Sparte stärken, die hinter Amazon Web Services (AWS) und der Microsoft-Sparte Azure weltweit auf Platz drei rangiert. Wiz bietet seine Produkte bislang auch für die Clouds dieser beiden Konzerne an. Daran werde sich nichts ändern, betonte Alphabet.