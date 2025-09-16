Unter anderem solle ein Rechenzentrum in der Nähe von London entstehen, um die wachsende Nachfrage nach KI-Diensten wie Google Cloud zu bedienen, teilte der US-Technologiekonzern am Dienstag mit. Die Investition werde voraussichtlich jährlich 8250 Arbeitsplätze bei britischen Unternehmen schaffen, hiess es. Google kündigte zudem eine Vereinbarung mit Shell an, die zur Netzstabilität und zur Energiewende in Grossbritannien beitragen solle.