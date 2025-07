Die Vereinbarung zwischen Google und Brookfield Asset Management umfasse zunächst einen über 20 Jahre währenden Stromabnahmevertrag im Gesamtwert von drei Milliarden Dollar für Strom aus zwei Wasserkraftwerken in Pennsylvania. Der Technologieriese werde in den nächsten zwei Jahren ausserdem 25 Milliarden Dollar in Rechenzentren in Pennsylvania und den angrenzenden Bundesstaaten investieren.