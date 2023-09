Die jüngsten Streichungen markieren das vorläufige Ende einer Wachstumsphase von Google in der Limmatstadt. Nach eigenen Angaben arbeiten dort aktuell knapp 5000 Personen. Im Vergleich dazu waren es Anfang 2017 lediglich 2000 Mitarbeitende. Seitdem hat Google zahlreich neue Büros in Zürich eröffnet. Dementsprechend war auch das Recruiting, also die Abteilung, die für die Suche nach neuen Mitarbeitenden zuständig ist, gewachsen.