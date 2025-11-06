Der US-Technologiekonzern Google will in der kommenden Woche seinen bislang grössten Investitionsplan für Deutschland vorstellen. Nach Informationen des «Handelsblatt» sind die Details des Projekts am 11. November bei einer Pressekonferenz in Berlin geplant, gemeinsam mit Finanzminister Lars Klingbeil. Es gehe um den Ausbau von Infrastruktur und Rechenzentren sowie um Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärme. Google wolle seine Standorte in München, Frankfurt und Berlin erweitern, berichtete die Zeitung.