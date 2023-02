Google-Suche mit KI-Funktionen

Google will ausserdem einen Einblick in mehrere KI-gestützte Funktionen bei der Google-Suche anbieten. Damit könne man den Anwenderinnen und Anwendern helfen, Erkenntnisse für Fragen zusammenzufassen, auf die es keine einzig richtige Antwort gibt. In Kürze werde man Funktionen in der Suche sehen, "die komplexe Informationen und verschiedene Standpunkte in leicht verdauliche Formate umsetzen."