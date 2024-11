Generative KI als Chance für Google

«Der Aufstieg der generativen KI hat für Alphabet neue Chancen und Wettbewerbsbedrohungen mit sich gebracht und uns an den Übergang zu mobilen Apps in den Jahren 2012–2014 erinnert», schreiben Justin Post, Analyst bei der Bank of America, und seine Kollegen in dem aktuellen Bericht. Um die KI-Funktionen zu nutzen, hat Google KI-Übersichten an oberster Stelle in den Suchergebnissen eingeführt, die schnelle und prägnante Antworten auf Anfragen liefern.