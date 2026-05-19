Google und Blackstone ‌planen ⁠offenbar die Gründung eines ⁠gemeinsamen Cloud-Unternehmens für Künstliche Intelligenz. Der Finanzinvestor ‌werde sich mit ‌fünf Milliarden ​Dollar an dem noch namenlosen US-Projekt beteiligen und die Mehrheit halten, berichtete das «Wall Street Journal» am ‌Montag unter Berufung auf Insider.

Eine offizielle Ankündigung werde in Kürze erwartet. ​Google solle die ​Hardware, darunter die ​als Tensor Processing Units (TPU) bekannten Spezialchips, ‌sowie Software und Dienstleistungen beisteuern. Geleitet werden soll das neue Unternehmen demnach ​von ​dem langjährigen ⁠Google-Manager Benjamin Treynor Sloss. ​Stellungnahmen der ⁠beiden Konzerne lagen zunächst nicht ‌vor.

(Reuters)