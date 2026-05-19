Google und Blackstone planen offenbar die Gründung eines gemeinsamen Cloud-Unternehmens für Künstliche Intelligenz. Der Finanzinvestor werde sich mit fünf Milliarden Dollar an dem noch namenlosen US-Projekt beteiligen und die Mehrheit halten, berichtete das «Wall Street Journal» am Montag unter Berufung auf Insider.
Eine offizielle Ankündigung werde in Kürze erwartet. Google solle die Hardware, darunter die als Tensor Processing Units (TPU) bekannten Spezialchips, sowie Software und Dienstleistungen beisteuern. Geleitet werden soll das neue Unternehmen demnach von dem langjährigen Google-Manager Benjamin Treynor Sloss. Stellungnahmen der beiden Konzerne lagen zunächst nicht vor.
(Reuters)