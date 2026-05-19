Google und Blackstone ‌planen ⁠offenbar die Gründung eines ⁠gemeinsamen Cloud-Unternehmens für Künstliche Intelligenz. Der Finanzinvestor ‌werde sich mit ‌fünf Milliarden ​Dollar an dem noch namenlosen US-Projekt beteiligen und die Mehrheit halten, berichtete das «Wall Street Journal» am ‌Montag unter Berufung auf Insider.