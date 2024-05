Die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellten Übersichten sollen Nutzern bei vielen Suchanfragen eine ausführlichere Antwort statt nur einer Reihe von Weblinks geben. Google führte die Funktion im Mai auf breiter Front in den USA ein. Kurz darauf machten jedoch peinliche bis verstörende Fehler der Software die Runde im Netz. So hiess es in einem der «AI Overviews», Wissenschaftler rieten, mindestens einen kleinen Stein pro Tag zu essen - die Quelle war ein Parodie-Artikel der Satire-Website «The Onion». Auch wurde auf Basis eines Scherzes bei der Online-Plattform Reddit empfohlen, Käse mit «nicht giftigem Kleber» auf der Pizza zu befestigen.