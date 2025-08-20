Der US-Konzern hat zum zweiten Mal die Präsentation seiner Hardware vorgezogen, um dem Rivalen Apple zuvorzukommen. Dieser stellt seine neue iPhone-Generation üblicherweise im September vor. Dennoch kommen die Pixel-Smartphones auf einen Bruchteil der Marktanteile von Konkurrenten wie Samsung oder Xiaomi, die ebenfalls auf das Google-Betriebssystem Android setzen.