Die Alphabet-Tochter präsentierte am Mittwoch unter anderem die Funktion «Coach». Sie soll Nutzern helfen, bessere Fotos zu schiessen. Ein digitaler Assistent soll zudem auch ohne explizite Aufforderung jederzeit relevante Informationen auf dem Handy-Display anzeigen. Während eines Anrufs bei einer Airline könne er beispielsweise die Bestätigungsmail mit der Buchungsnummer anzeigen.
Die neue Smartphone-Generation Pixel 10 wird vom Google-Prozessor Tensor G5 angetrieben und kommt auch in einer Pro- und einer XL-Variante. Ab Oktober soll zudem eine Falt-Version ausgeliefert werden. Ausserdem verfügen die Geräte erstmals über eine Pixelsnap genannte magnetische kabellose Ladefunktion nach dem Vorbild von Apples Magsafe. Daneben präsentierte Google neue Kopfhörer, Smartwatches und andere Elektronikartikel.
Der US-Konzern hat zum zweiten Mal die Präsentation seiner Hardware vorgezogen, um dem Rivalen Apple zuvorzukommen. Dieser stellt seine neue iPhone-Generation üblicherweise im September vor. Dennoch kommen die Pixel-Smartphones auf einen Bruchteil der Marktanteile von Konkurrenten wie Samsung oder Xiaomi, die ebenfalls auf das Google-Betriebssystem Android setzen.
(Reuters)