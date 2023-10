Ein hochrangiger Google-Manager habe die Summe am Freitag in einem Wettbewerbsprozess in Washington genannt, berichtete die Agentur Bloomberg zum Wochenschluss. Googles Einnahmen aus der Suchwerbung beliefen sich demnach 2021 auf 146,4 Milliarden Dollar, während die Zahlungen für die Standardeinstellung die grössten Kosten darstellten. Google lehnte einen Kommentar dazu ab.