Der Kläger gegen die GKB ist nicht namentlich bekannt. Seine Forderung lässt sich aber grob beziffern. Laut der Zürcher Kantonalbank (ZKB) handelt es sich um eine Summe von zwischen 400 und 600 Millionen Franken. Der zuständige ZKB-Analyst erachtet diesen Betrag als «sehr bedeutend» und sieht ein Risiko. Er begründet diese Einschätzung mit dem GKB-Konzerngewinn des Jahres 2025, der bei 225 Millionen Franken lag. Demnach ist die Forderung des Klägers rund doppelt so hoch wie dieser Jahresgewinn.