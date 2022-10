Grüne Anleihen sind an ein konkretes Projekt

Die Entwicklung hin zu ESG-konformen Schuldtiteln begann mit sogenannten grünen Anleihen, die erstmals im November 2008 ausgegeben wurden. Das so aufgebrachte Geld muss in bestimmte Aktivitäten investiert werden, etwa in erneuerbare Energien oder die Steigerung der Gebäudeeffizienz. Selbst ein Ölproduzent kann ESG-Investoren gewinnen, wenn er mit dem Grünbond die richtigen Geschäfte finanziert. Auch deshalb ist dieser Markt so schnell gewachsen - bis Mitte 2020 wurden grüne Anleihen im Wert von mehr als 1 Billion Dollar ausgegeben.