Zur Begründung verwies CEPD auf den Kursverlust der DocMorris-Aktie ‌von 98 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. «Wiederholte Verfehlungen in der Strategieumsetzung und der Prognose» seien dafür verantwortlich, ​hiess es in der Mitteilung. Der derzeitige ​Verwaltungsrat sei nicht in ​der Lage, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Zuletzt habe DocMorris ‌am 19. März erneut seine mittelfristige Prognose gesenkt.