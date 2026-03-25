Der Grossaktionär CEPD fordert eine Neuaufstellung des ‌Verwaltungsrats von DocMorris ⁠und will den amtierenden Präsidenten Walter Oberhänsli absetzen. ⁠Als Nachfolger schlägt CEPD den früheren Celesio-Chef Fritz Oesterle vor, wie ‌der Aktionär am Mittwoch mitteilte. CEPD ‌will zudem fünf weitere ​neue Mitglieder in den Verwaltungsrat wählen lassen. Die Gesellschaft habe einen entsprechenden Antrag für die Generalversammlung am 12. Mai eingereicht.

Zur Begründung verwies CEPD auf den Kursverlust der DocMorris-Aktie ‌von 98 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. «Wiederholte Verfehlungen in der Strategieumsetzung und der Prognose» seien dafür verantwortlich, ​hiess es in der Mitteilung. Der derzeitige ​Verwaltungsrat sei nicht in ​der Lage, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Zuletzt habe DocMorris ‌am 19. März erneut seine mittelfristige Prognose gesenkt.

Dem Schritt seien monatelange Verhandlungen mit dem Verwaltungsratspräsidenten vorausgegangen. DocMorris habe ​jedoch am ​3. März mitten in ⁠den Gesprächen eigene Kandidaten für ​den Verwaltungsrat vorgeschlagen, ohne ⁠sich mit CEPD abzustimmen. CEPD sei gemeinsam mit ‌der Muttergesellschaft Pelion der grösste Aktionär von DocMorris und halte nach eigenen Angaben rund 14 Prozent ‌der Anteile. Eine Stellungnahme von DocMorris ​lag zunächst nicht vor.