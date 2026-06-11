Frasers hatte seinen Anteil an dem Metzinger Modekonzern in der Vergangenheit kontinuierlich ausgebaut und vor einem Jahr die Schwelle von 25 Prozent überschritten. Zudem ​zeigte sich der Grossaktionär Ende November mit der Arbeit von Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm unzufrieden ​und kündigte an, ihn nicht mehr zu unterstützen. Am Dienstag kam ​dann die Kehrtwende. Die Frasers Group teilte mit, dass sie ihre Position in Bezug auf Stephan Sturm, den ehemaligen Chef von Fresenius, ‌neu bewertet habe. Nunmehr wolle die Gesellschaft Herrn Sturm in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss unterstützen.