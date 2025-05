Der US-Präsident und sein Gastgeber, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, wohnten der Vertragsunterzeichnung zwischen Boeing-Chef Kelly Ortberg und Qatar-Airways-Chef Badr Mohammed Al-Meer in Doha bei, der zweiten Station seiner Reise in die Golf-Staaten. Trump sagte unter Berufung auf Ortberg, es sei der grösste Auftrag in der Geschichte von Boeing. GE-Chef Larry Culp erklärte, der zum Flugzeugzulieferer mutierte Mischkonzern habe noch nie einen so grossen Einzelauftrag erhalten wie den für die 400 Triebwerke aus Katar.