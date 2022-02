Auf das Resultat der Grossbank haben weitere Rückstellungen wegen des Steuerstreits mit Frankreich gedrückt. Die Dividende soll aber deutlich erhöht werden.

Der Konzerngewinn erreichte im Schlussquartal 1,35 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Im Vorquartal hatte die Bank noch 2,28 Milliarden verdient, im vierten Quartal 2020 waren es 1,64 Milliarden gewesen. Vor Steuern erzielte die UBS einen Gewinn von 1,73 Milliarden Dollar, was einem Minus von 13 Prozent zum entsprechenden Vorjahresquartal entspricht. Die Schätzungen von Analysten gemäss AWP-Konsens wurden damit aber klar übertroffen.

Für den Frankreich-Fall hat die UBS im Berichtsquartal zusätzliche 740 Millionen US-Dollar (650 Mio Euro) zurückgestellt. Mitte Dezember war die Grossbank bekanntlich auch in zweiter Instanz vom Berufungsgericht in Paris wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Das Gericht verlangt eine Zahlung von insgesamt 1,8 Milliarden Euro, wobei die UBS ein weiteres Mal Berufung eingelegt hat.

Aktienrückkäufe

Auf das ganze Jahr gesehen werden die Werte des Jahres 2020 ebenfalls klar übertroffen. Vor Steuern verdiente die Bank 2021 9,48 Milliarden US-Dollar (VJ 8,16 Mrd) und unter dem Strich verblieben 7,46 Milliarden (VJ 6,56 Mrd). Entsprechend sollen auch die Aktionäre profitieren in Form einer auf 0,50 USD erhöhten Dividende pro Aktie, dies nach 0,37 US-Dollar im 2020.

Insgesamt hat die Bank im 2021 einen Nettozufluss von neuen Geldern von rund 107 Milliarden US-Dollar erhalten, im vierten Quartal allein waren es 26,9 Milliarden gewesen. Dies entspricht einer Wachstumsrate von acht Prozent. Trotz des Verlustes mit dem US-Hedgefonds Archegos kletterte auch der Vorsteuergewinn in der Investmentbank.

Die Bank hat vor einiger Zeit den Fokus mehr auf Aktienrückkäufe gesetzt. Das unterstreicht sie mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm, das schon bald gestartet werden soll. Insgesamt will die UBS im laufenden Jahr Aktien für 5 Milliarden Franken zurückkaufen.CEO Ralph Hamers zeigt sich in der Mitteilung mit den Zahlen sehr zufrieden: "Das vierte Quartal war der starke Abschluss eines von beständigem Wachstum geprägten Jahres... Auf dieser Dynamik aufbauend, setzen wir uns neue ehrgeizige Ziele." So will die Bank etwa in ihrem Kerngeschäft der globalen Vermögensverwaltung weiterhin ein Wachstum des Vorsteuergewinns von jeweils 10 bis 15 Prozent erzielen.

Erhöhte Ziele

Die Vorgabe für die Rendite auf dem harten Eigenkapital schraubte Hamers auf 15 bis 18 (bisher zwölf bis 15) Prozent hoch. 2021 kam das Institut bereits auf 17,5 Prozent. Erreichen will Hamers die Verbesserung vor allem über Wachstum und nicht über Kostensenkungen. Beim Kosten-Ertrags-Satz peilt der Bank-Chef neu 70 bis 73 (bisher 75 bis 78) Prozent an. Je niedriger diese Zahl ist, desto mehr nimmt die Bank ein. 2021 waren es 73,6 Prozent. Der Weltmarktführer in der Vermögensverwaltung für Millionäre und Milliardäre profitierte dabei weiterhin von den Portfolio-Umschichtungen seiner Kunden und steigenden Kursen an den Finanzmärkten. Ein Wertanstieg der Kunden-Portfolios spült der UBS höhere Gebühreneinnahmen in die Kasse.

Hamers ist dabei, die als hierarchisch und komplex geltende UBS einfacher aufzustellen und die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Bis 2023 will er brutto rund eine Milliarde Dollar einsparen. Zudem hat sich Hamers die verstärkte Digitalisierung des Instituts auf die Fahnen geschrieben. So will der in den USA bisher vor allem auf Reiche und Superreiche ausgerichtete Vermögensverwalter mit einem digitalen Angebot in das Massengeschäft einsteigen. Einen großen Schritt vorwärts machte die UBS dabei vergangene Woche mit der Übernahme des Roboter-Anlageberaters Wealthfront für 1,4 Milliarden Dollar. Im Rest der Welt wolle die UBS in Zukunft vergleichbare Modelle anbieten.

(AWP/Reuters)