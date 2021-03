Am vergangenen Freitag fielen die Kurse der US-Unterhaltungskonzerne ViacomCBS und Discovery um je 27 Prozent. Bei grosskapitalisierten Unternehmen wurden 35 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet. Auch die China-Tech-Giganten Baidu und Tencent, die über Kotierungen am US-Markt verfügen, waren betroffen. Der E-Commerce- und Internetkonzern Alibaba stand zwischenzeitlich ebenfalls unter Druck.

This whole viacom situation is truly insane. That run from the teens to the 90s and now this...

— Jim Cramer (@jimcramer) March 29, 2021