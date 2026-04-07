Allein in den vergangenen drei Wochen haben Banken an der Wall Street akquisitionsbezogene Finanzierungen im Volumen von rund 35 Milliarden US-Dollar an Investoren verkauft. Dabei handelte es sich um Schulden, die vor dem Iran-Krieg unterschrieben wurden, als die Märkte noch ruhiger und die Kreditnachfrage stark war.