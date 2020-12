Die Credit Suisse nominiert António Horta-Osório zum Nachfolger des langjährigen Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner. Horta-Osório stösst von der britischen Lloyds Banking Group zur Schweizer Grossbank, wo er während fast zehn Jahren als Firmenchef tätig war.

Dass die Wahl auf den gebürtigen Portugiesen fällt, kommt für hiesige Beobachter nicht überraschend. Sie verweisen darauf, dass Horta-Osório bereits im Juli seinen Rücktritt bei der britischen Retailbank für kommenden Sommer angekündigt hatte.

Wie es weiter heisst, machte die Lloyds Banking Group in den letzten Jahren mit einer grosszügigen Dividendenpolitik sowie einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm von sich reden. Deshalb gingen von der Nominierung Horta-Osórios aus Aktionärssicht durchaus Dividendenfantasien aus.

Überschattet werden die Neuigkeiten allerdings von einem negativen Gerichtsentscheid in New York im Streit um verbriefte Hypotheken. Der Credit Suisse drohen eigenen Angaben zufolge Entschädigungszahlungen von bis zu 680 Millionen Dollar. Für diesen Fall wurden bisweilen bloss 300 Millionen Dollar zurückgestellt. Darüber, wie sich das Urteil auf die Gewinnentwicklung im Schlussquartal auswirken wird, will die Grossbank später informieren.

Einem Kommentar aus dem Hause Vontobel ist zu entnehmen, dass António Horta-Osório über einen guten Ruf verfügt. Die Zürcher Bank findet zudem gewisse Gemeinsamkeiten zwischen dem Hintergrund des künftigen Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse und dem neuen UBS-Chef Ralph Hamers. Beide stammen nämlich aus dem Retail- und Firmenkundengeschäft. Vontobel stuft die CS-Aktie weiterhin mit "Hold" und einem Kursziel von 9,60 Franken ein.

Anleger scheinen den drohenden Rechtskosten ein höheres Gewicht als der Nominierung des Lloyds-Chefs einzuräumen. Nur so lässt sich erklären, weshalb die CS-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär 0,1 Prozent auf einen Mittelkurs von 11,47 Franken einbüsst.

Mit einem Minus von fast 13 Prozent schneidet die Aktie der Nummer zwei in der Schweiz schlechter ab als jene der beiden Gegenspieler UBS und Julius Bär (beide + 5 Prozent).