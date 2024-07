ESG steht in den USA weiterhin unter Beschuss: Die Republikanische Partei hat Verbote verhängt und droht mit Klagen. In Europa werden strengere Regeln für die Bezeichnung von ESG-Fonds voraussichtlich dazu führen, dass das Label aus einigen passiv verwalteten Portfolios entfernt wird. Laut Morningstar hat BlackRock in diesem Jahr vier neue ESG-Fonds aufgelegt, verglichen mit 36 ​​im Jahr 2022. Bei der DWS sind es in diesem Jahr nur noch drei, verglichen mit 25 im Jahr 2023. Die UBS hat in diesem Jahr sechs nachhaltige Fonds aufgelegt, 16 waren es noch im vergangenen Jahr. Die Daten berücksichtigen die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS 2023.