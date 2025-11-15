Die Neupositionierung vieler Fonds stellt eine Abkehr vom zweiten Quartal dar, in dem nach dem Bewertungsboom bei KI-Aktien noch Optimismus für Big-Tech-Aktien vorherrschte. Den Mitteilungen zufolge reduzierten beispielsweise Lone Pine Capital und Tiger Global ihre Anteile an der Facebook-Mutter Meta deutlich. Bridgewater und Coatue gehörten zu den Fonds, die ihr Engagement beim Chiphersteller Nvidia verringerten. Im Gegensatz dazu stockte der Fonds Balyasny Asset Management seine Beteiligung am iPhone-Hersteller Apple deutlich auf. Berkshire Hathaway meldete eine neue Beteiligung von 4,3 Milliarden Dollar an Alphabet. Die Investition ist überraschend, da Buffett Technologiewerte lange mied. Auf einer früheren Hauptversammlung hatte er jedoch beklagt, den Einstieg bei Google verpasst zu haben. Die Offenlegung ist die letzte, bevor Buffett nach 60 Jahren als Vorstandsvorsitzender zurücktritt. Seinen Anteil an Apple senkte Berkshire im dritten Quartal zwar, die Position blieb jedoch mit 60,7 Milliarden Dollar die grösste im Portfolio.